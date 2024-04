Stefano De Martino potrebbe presto diventare il volto di punta della Rai. Le trattative per il rinnovo di Amadeus, infatti, sarebbero ancora in stand-by (TvBlog ha parlato di un possibile addio e di un approdo a Discovery o Mediaset). Stando alle ultime indiscrezioni lanciare da Dagospia, in caso di addio da parte di Amadeus, lo showman originario di Torre Annunziata sarebbe pronto a “prendersi” sia Affari Tuoi che il Festival di Sanremo.

Le trattative per il rinnovo di Amadeus stanno proseguendo ormai da fase di stallo. Il conduttore avrebbe ricevuto offerte anche da altre reti e si starebbe guardando intorno dopo anni da volto di punta della tv pubblica. Sempre secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, Stefano De Martino starebbe cercando di “approfittare” di questa fase di stand by per continuare la sua ascesa in viale Mazzini.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai, e sarebbe pronto a prendere il posto di Amadeus non solo ad Affari Tuoi – programma dominatore degli ascolti dell’access prime time – ma anche la conduzione del Festival di Sanremo. Dopo aver condotto cinque edizioni consecutive, infatti, Amadeus ha detto addio alla kermesse canora e, stando a quanto riportato dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, gli ottimi risultati raggiunto dalla nuova stagione di Stasera tutto è possibile potrebbero portare l’ex compagno di Belén Rodríguez sul palco dell’Ariston.