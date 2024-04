Letizia Petris, tra le protagoniste della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a ComingSoon.it. Tra le mura della Casa di Cinecittà, l’ex gieffina ha trovato l’amore con Paolo Masella, una relazione che anche adesso che il reality è finito prosegue a gonfie vele.

“Tornare alla vita di tutti i giorni è stato strano sia a livello fisico che emotivo. Sono stata molto contenta di uscire e trovare le persone che amo, in primis Paolo. Paradossalmente andiamo molto più d'accordo ora che prima nella Casa e di questo siamo molto contenti. È tutto molto bello”.

E ancora: “Sono stata una concorrente sincera, ma soprattutto spero di essere stata un esempio per tante ragazze che vivono con grandi insicurezze e paranoie, per tutte quelle donne che si sono sempre sentite sbagliate, ma che sono semplicemente speciali. Il Grande Fratello mi ha completamente cambiata, ora guardo tutto in maniera differente e con grande maturità. Questa esperienza ha rappresentato la chiusura di un cerchio. Fuori avevo iniziato un percorso di vita, cercavo di combattere dei mostri interiori che non riuscivo a distruggere, e il Gf è riuscito in questo. È stata un'esperienza terapeutica. Non cambierei assolutamente niente perché tutto quello che ho fatto mi ha reso quella che sono oggi. In Casa sono sempre stata me stessa, nel bene e nel male. Rifarei tutto uguale, è andata bene così”.

Il rapporto con Perla Vatiero e Beatrice Luzzi

Poi, Letizia parla dell’amicizia nata con Perla Vatiero: “Perla è stata la mia spalla. Quando sono entrata nella Casa all'inizio sono stata molto male, avevo tante paranoie dovute anche al fatto che non riuscivo ad instaurare un rapporto sincero con una ragazza, sono sempre stata con Giuseppe e Paolo. Quando è entrata Perla è cambiato tutto, è stato un colpo di fulmine. Il mio Gf è cambiato con il suo ingresso. Ci siamo sempre confrontate e aiutate. Lei è diventata la persona più importante in assoluto. È stata l'unica amica vera e sincera dal primo all'ultimo giorno. Mi fa ridere che molti pensano che siamo innamorate, ma tra noi ci piace scherzare (ride ndr). Io, lei, Mirko e Paolo abbiamo un rapporto meraviglioso. Ci sentiamo sempre”.

E sul rapporto con Beatrice Luzzi: “Il rapporto con Beatrice è stato molto altalenante, ma ancora oggi lo è. Io l'ho sempre stimata tantissimo come donna e come madre. Se avessi potuto scegliere, nella vita avrei voluto avere una personalità forte come la sua. Le dinamiche in Casa ci hanno allontanato. Beatrice ha discusso con le persone a me più vicine e di conseguenza il nostro rapporto si è freddato. Io non riuscivo a prendere una posizione, facevo fatica, e quindi rimanevo un pò in mezzo. Non ho mai pensato male di Beatrice, mi è dispiaciuto tanto che non abbiamo avuto modo di chiarirci e riprendere il rapporto. Spero davvero di ritrovarla. Vuoi o non vuoi, è stata un pezzo importante del mio percorso. È una persona che continuo a stimare e a voler bene. La sua personalità in tanti momenti mi ha aiutato, mi ha dato una scossa nei momenti più duri”.

La storia d'amore con Paolo Masella

Letizia ha poi parlato della storia d’amore con Paolo: “Paolo è tutto, la mia metà della mela. Io all'inizio ero abbastanza distaccata perché venivo da una situazione delicata e prima di buttarmi in un'altra relazione ho preferito capire bene e ascoltarmi. L'ho fatto aspettare, è vero, ma l'ho anche rispettato tanto e questo lui l'ha capito. Non volevo prendere in giro nessuno. Adesso siamo invincibili, siamo innamoratissimi. Sicuramente la convivenza è tra i nostri piani, dobbiamo solo capire dove. Mi auguro che vada sempre meglio, è la prima volta nella mia vita in cui sono davvero felice. È tutto talmente bello che spero non finisca mai”

Ed in merito ad una possibile partecipazione dei Paoleti a Temptation Island, Letizia ha detto che la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non è nei piani della coppia, e che invece vorrebbero partecipare a Pechino Express.