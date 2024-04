La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio ormai da alcune settimane, e tutti gli ex inquilini sono tornati alla loro quotidianità. In merito a Giuseppe Garibaldi, secondo molti utenti starebbe mentendo per tenersi buoni una parte dei suoi fan. Ma cos’è successo?

Anita Olivieri, durante una diretta su Instagram, ha sostenuto di essere in contatto con l’amico e di aver già organizzato una reunion in Calabria. Garibaldi, dal canto suo, ha invece detto di non averla più sentita dopo la fine del reality show. Chi sta mentendo? Quando su X (ex Twitter) qualcuno ha accusato Giuseppe di essere un bugiardo e di aver rinnegato di aver sentito Anita per “tenersi buoni i fan di Beatrice”, la Olivieri ha piazzato un like in segno di approvazione.

Cos'hanno detto Anita e Giuseppe

"La zia (Fiordaliso, ndr) la chiamo praticamente tutti i giorni. Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo – ha detto Anita -. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto… Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Giuseppe Garibaldi, però, ha fatto una sua diretta con i fan, nel corso della quale ha smentito l’ex coinquilina. L’ex gieffino ha affermato di non sentire Anita da diverso tempo: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto”.