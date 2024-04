Dopo l’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, a differenza della maggioranza degli inquilini (che erano vicini a Perla Vatiero e la guardavano con estrema diffidenza), è stata tra le poche a non farla a sentire a disagio.

Il rapporto tra l’ex tentatrice e l’attrice è stato sereno fino a quando Greta ha preferito schierarsi con il gruppo prendendo di fatto le distanze da Beatrice, che inevitabilmente si è sentita tradita. In una recente intervista, la Luzzi ha rivelato di aver visto dei video in cui la Rossetti “l’ha pugnalata alle spalle”.

“A me dispiace perché per me Beatrice è sempre stata una seconda mamma. Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei – ha detto Greta in un’intervista a Superguida Tv -. Dentro la Casa Beatrice non ha mai detto che non si fidava di me e che mi riteneva una persona falsa, anzi. Quando ho letto la sua intervista ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Mi sono sempre comportata con educazione e rispetto nei suoi confronti”.

Evidentemente la Rossetti ha la memoria corta e non ricorda che i telespettatori hanno avuto modo di osservarla mentre sparlava di Beatrice con Letizia Petris e Paolo Masella, o quando ha riferito al macellaio romano e alla fidanzata cose molto intime e “agghiaccianti” che le sarebbero state confidate da Vittorio Menozzi su di lui e Beatrice (clicca QUI per l’articolo).

Greta sulla vittoria di Perla

“Il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donna. Ha avuto una grande maturità nel confrontarsi con me e questo la gente a casa lo ha percepito. Si è scontrata poi con persone forti come Beatrice e ne è uscita a testa alta. Oltre ad avere un carattere forte, ha dimostrato anche la sua dolcezza”.