Durante la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 23, si è verificato un piccolo problema. Dopo la mattonella rotta e la scheggia che si è conficcata nel piede di Gaia De Martino, ieri c’è stato un nuovo imprevisto. Stando a quello che ha anticipato il portale Superguida Tv, pare che a un certo punto la grafica sia andata in tilt, Maria De Filippi sembra se ne sia accorta subito e la gara per questo sarebbe stata sospesa per alcuni minuti.

Problemi durante la registrazione

“Durante la registrazione c’è stato un problema con la grafica, Maria De Filippi si è arrabbiata e hanno fermato tutto per qualche minuto - si legge su Superguida Tv -. L’allieva che sostituisce Gaia non ha ballato. Maria non ha detto nulla se non che Gaia era infortunata. Sulle carte con le foto dei vari team c’è la foto della nuova ragazza con la scritta balla per Gaia.

I giudici sono entrati in studio cantando e ballando. Ad un certo punto Malgioglio ha detto che lui è il giudice 'dolce'. Giuseppe è 'la potenza' mentre Michele? Il giudice non sapeva che dire del collega. Michele si è auto definito quello 'triste'. Quando Maria ha parlato del disco di Michele Bravi, l’artista ha sottolineato che era un disco 'triste' con molta autoironia.

Il pubblico ha urlato a Mida del disco di platino e lui era incredulo e continuava a dire: ‘Ma veramente’, ‘Davvero’. Quelli della produzione gli hanno detto che ancora non doveva saperlo, ma lui ha assicurato che gli era stato riferito dai suoi fan”.