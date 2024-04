La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da soli quattro giorni e il bollettino medico parla già di tre feriti, tra cui un nuovo ritiro e due naufraghi in isolamento.

Dopo Tonia Romano (che effettivamente non è mai entrata in gioco), il nuovo ritiro riguarda Francesca Bergesio, la 19enne Miss Italia in carica, che è stata costretta a rientrare in Italia in stampelle dopo essere scivolata nel corso della prima puntata durante la prova leader. La naufraga ha provato a restare in Honduras, ma il dolore alla gamba l’ha costretta a una visita medica che ha decretato per lei lo stop forzato.

“Ci siamo parlate prima che tu partissi e mi dispiace moltissimo, ma questo non è un ritiro dove tu ti sei sentita debole e hai deciso di mollare. Davanti a questioni di salute, ovviamente, la salute viene prima di tutto. Ti vediamo infortunata. Ci saranno tante altre occasioni per te, ma purtroppo devo dirti che per te L’Isola dei Famosi, finisce qui”, le ha detto Vladimir Luxuria. “Spero che, avendo toccato il fondo da qua, possa essere una rinascita - ha risposto Miss Italia -. Per me è già stata una vittoria essermi messa in gioco. Sono partita con tante paure e fragilità e sono arrivata qua. Ma come un incantesimo è svanito tutto. Ho trovato dei compagni eccezionali e anche se abbiamo trascorso pochi giorni insieme le nostre connessioni sono state forti”.

Oltre a Francesca Bergesio, assenti durante la seconda puntata anche Greta Zuccarello e Aras Senol. Il motivo? Sono stati trovati positivi al Covid. “Stiamo bene tutti e due, abbiamo il Covid ma siamo asintomatici. Vogliamo tornare ma dobbiamo rispettare il protocollo. Speriamo di negativizzarci il prima possibile!”.