Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Yahoo Magazine, nella quale ha raccontato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e ha ripercorso le emozioni e i ricordi legati al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Interpellato sul ritorno alla quotidianità, l’ex gieffino ha raccontato: “Sono uscito da quasi un mese, ma posso dire di star realizzando la cosa solo in questi ultimi giorni. Sei mesi davanti alle telecamere sono tosti. E il bello è che, nel momento in cui esci, quella sensazione non finisce. Mi sento costantemente nell’occhio del ciclone, qualsiasi cosa io faccia o dica. Mi manca un po’ quella libertà di prima, che mi consentiva di muovermi senza la preoccupazione di quello che gli altri avrebbero pensato di me. Però la mia esperienza televisiva ha anche un rovescio della medaglia”.

La vita di Giuseppe prima di entrare nella Casa

Giuseppe ha poi raccontato la sua vita prima di entrare nella Casa di Cinecittà: “Mi dividevo tra esperienze lavorative come barman e come collaboratore scolastico. Per quest’ultimo lavoro mi sono trasferito sia in Veneto che a Piacenza. L’unica cosa che mi spiace è che questa professione viene spesso denigrata, o comunque considerata di livello inferiore. Io invece lo reputo un lavoro bellissimo. Ovunque andassi, finivo per diventare un punto di riferimento per i ragazzi. Di sicuro è un lavoro che non abbandonerò. Anche perché mi permette di ricavarmi il tempo giusto per dedicarmi anche ad altro”.

Il rapporto con Beatrice Luzzi

Garibaldi ha anche svelato in che rapporto è con gli ex coinquilini: “Direi bene. Non ci sentiamo spessissimo. Ma questo, ammetto, è più per una mia volontà che loro. Sono una persona molto riservata, racconto sempre poco di quello che faccio. In più, dopo sei mesi di full immersion nelle dinamiche della casa, ho bisogno di pensare a me e a quello che desidero per il mio futuro. So che loro ci sono, perciò preferisco dedicarmi a me. Quando ci scriviamo, solitamente, lo facciamo per chiederci reciprocamente come stiamo. È quella l’unica cosa importante".

Per quanto riguarda il rapporto con Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto un breve flirt all’interno della Casa, Giuseppe ha rivelato come stanno le cose tra di loro: “Con Beatrice va bene. Ci siamo sentiti per sapere come stavamo, ma preferirei non approfondire l’argomento. Quello che posso dire è che ci siamo lasciati in ottimi rapporti. Quanto accaduto all’interno della casa lo avete visto tutti. Semplicemente, stiamo cercando di ricostruire un po’ il puzzle”.

Infine, Garibaldi ha parlato della possibilità di lavorare in televisione: “È quello che desidero. Sto cercando di capire quali strumenti e competenze mi occorrono per lavorare in tv. Sono anche disposto a studiare e a migliorarmi, persino a prendermi un anno di pausa. Vorrei tornare sotto i riflettori per merito. È una cosa di cui mi sono convinto soprattutto dopo la fine del Grande Fratello, quando mi sono reso conto che, con la mia umiltà, arrivavo a tante persone. Ovviamente, il lavoro come collaboratore scolastico non lo abbandono”.