Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne sembra essere arrivato ad un punto morto. Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, l’ex dama del Trono Over ha minacciato di abbandonare il trono senza fare una scelta.

La tronista era amareggiata perché nessuno dei suoi due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, non le hanno chiesto di fare alcune esterne, e si è lamentata del fatto di non sentirsi corteggiata. La conduttice le ha chiesto se volesse prendersi una settimana per riflettere, ma Ida è parsa irremovibile: “No, Maria. Ho aspettato, ho cercato di pensare, poi...”. A quel punto, Gianni Sperti le ha chiesto se volesse abbandonare il trono, e lei ha risposto: “Ma arrivati a questo punto, cioè stiamo scherzando… Stiamo parlando del fatto che io li conosco entrambi. E’ da novembre-dicembre che sono qui, e io non ho visto una crescita, un’evoluzione…

“Non sono qui per perdere tempo. Io non posso stare qui a chiedere cose che loro non sentono. Forse non riesco a farmi capire. La reazione vera vi deve venire da qui dentro e voi non l’avete. Nessuno di voi due mi è venuto a riprendere quando sono uscita dallo studio in passato, ma che volete? Aspetto la fine della puntata Maria, però…”.

Sono già alcune puntate che Ida si è detta stanca e demotivata dal momento che non vede interesse da parte di Mario e Pierpaolo che, anziché reagire e dedicarle attenzioni, preferiscono andare allo scontro. Ad ogni modo, la tronista ha deciso di congelare la sua decisione in merito ad un possibile abbandono del trono. Riuscirà ad arrivare alla scelta o abbandonerà prima?