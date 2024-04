Nel corso del daytime di Amici di ieri, Maria De Filippi ha annunciato a Gaia De Martino che, per via del suo infortunio al ginocchio (che non le consente di esibirsi per tre settimane), avrebbe dovuto abbandonare la Scuola. La ballerina era disperata ed è scoppiata a piangere, e la conduttrice, per consolarla, le ha detto che potrà di nuovo far parte della classe di Amici il prossimo anno. In seguito, Gaia è stata convocata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, che le hanno proposto di essere sostituita per alcune puntate da un’altra ballerina/o. Se la nuova allieva/o non verrà eliminata prima che la De Martino si riprenda dal suo infortunio, poi potrà rientrare in gioco.

Ma chi potrebbe sostituire Gaia? Nelle ultime ore è emersa un’ipotesi che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Per il momento non c’è stato ancora alcun comunicato ufficiale da parte della produzione di Amici, ma un video pubblicato da un ex allievo della scuola su TikTok ha scatenato la curiosità degli utenti. Secondo molti, infatti, potrebbe essere Nicholas Borgogni (eliminato durante la seconda puntata del Serale) a sostituire Gaia. Il ballerino ha appena condiviso sul suo profilo TikTok un video nel quale si trova nel giardino della casetta di Amici, ed è microfonato. Nella clip invita i followers a fargli delle domande a cui risponderà.

E’ ipotizzabile che il video in questione risalga a quando Nicholas era ancora in gioco, ma è stato pubblicato solo ora. Aggiungiamo che Todaro aveva parlato espressamente di “ballerina” come sostituta di Gaia, quindi ciò escluderebbe un possibile “ripescaggio” di Nicholas. Non ci resta che attendere per scoprire se quella di Borgogni è esclusivamente una suggestione dei telespettatori, oppure se è una strada percorribile.