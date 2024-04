Sta facendo discutere la rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi e aver partecipato a Temptation Island, hanno iniziato una relazione che li ha portati a diventare genitori della piccola Bianca.

Nelle scorse settimane è arrivata la rottura definitiva e, in molti, avevano accusato l’ex dama di aver tradito l’ex calciatore. In realtà, le cose non starebbero in questo modo, e Sossio, pur non rivelando i motivi che li hanno portati a separarsi, ha smentito di essere stato tradito da Ursula. Nonostante ciò, i rapporti tra i due non sono idilliaci, e l’ex cavaliere, rispondendo ad alcune curiosità dei fan, si è tolto alcuni sassolini della scarpa, spiegando che Ursula non lo ha mai amato.

“Ad oggi dico no assolutamente, i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni dopo la rottura sono la prova. Sono stato preso in giro e illuso. L’amore è un’altra cosa, ho provato a trasmetterlo per sei anni con affetto e dolcezza, senza esito. Sono un grandissimo papà e ne vado fiero”.

Sossio ha poi rivelato le ragioni per cui la storia con la Bennardo è arrivata ai titoli di coda: “Litigavamo smesso, la colpa era sempre mia naturalmente. Se avesse ammesso il 50% saremmo ancora insieme a questo con il tempo ha spento il suo amore. E poi si continua a fingere e ad illudere fino a trovare il pretesto e farla finita. E’ andata cosi”.

L’ex cavaliere ha poi aggiunto che, al momento, la sua ex non vuole una riconciliazione e ha risposto a chi lo ha informato che Ursula lo ha definito come un “nemico”: “Non sapevo di questa esternazione, comunque io sono stato il suo nemico, ovvio. Mi ha vissuto con questa idea, purtroppo sono esterrefatto, non ho parole”.

Infine, Aruta ha palesato la sua rabbia nei confronti della Bennardo, che gli avrebbe tolto la possibilità di vedere crescere sua figlia ogni giorno: “Arrabbiata lei? Per cosa? Perché mi ha lasciato? Si mostra felice e raggiante mi dicono. Sono inca**ato nero che mi ha tolto la crescita quotidiana di mia figlia, che mi adora, per il nulla. Il rapporto civile non lo vuole lei, posso comunicare solo tramite sms, io ci ho provato in tutti i modi”.