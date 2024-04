Antonella Fiordelisi è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, format condotto da Sophie Codegoni con Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri.

L’ex vippona ha parlato della sua esperienza a Pechino Express: “Grazie a Pechino ho iniziato a viaggiare di più, anche prendere e partire così, senza meta. Infatti tra una settimana partirò. Londra è stata bellissima, la conosco molto bene, ma per adesso mettiamola da parte (si riferisce alla storia con Guglielmo Vicario, ndr). A Parigi sono già stata per vacanza-lavoro, non per ragazzi”.

E sull’ultima edizione del Grande Fratello, Antonella ha detto: “Ho avuto modo di vedere qualche puntata, ma non sono riuscita a vederlo tanto. Beatrice Luzzi è una donna molto intelligente, ha saputo sempre dire la sua senza mai esagerare. E’ un bel personaggio, mi piace”.

Per quanto riguarda gli uomini della Casa, alla Fiordelisi viene chiesto se qualcuno potesse interessarle: “Mirko non è il mio tipo, conosco Perla. Alessio non è male, non lo conosco, iperattivo, simpatico, poteva essere un bel personaggio anche a livello di dinamiche di gioco. Magari ha fatto più di altri nella Casa”.