Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express attualmente in onda su Sky. L’influencer campana sta affrontando “La rotta del dragone” insieme alla compagna di viaggio Estefania Bernal.

Durante la puntata andata in onda lo scorso giovedì, l’ex vippona è stata vittima di una brutta caduta (il cui video è diventato virale): “La caduta più brutta della mia vita, me la ricordo come se fosse ieri, sono stata miracolata forse anche grazie allo zaino, è stata una caduta bruttissima - ha detto a Casa Chi -. Il video è diventato virale ma preferivo non essere caduta. Per fortuna c’era il dottore e eravamo in buone mani. Devo ammettere che non mi è successa solo questa cosa, mi è successo di tutto, una serie di sfortunati eventi. Con il cibo c’è stata la prova dei sette mostri che si vedrà giovedì prossimo, devo dire che sono stata molto brava, ho mangiato tutto, mangiare vermi ed altre cose non è facilissimo”.

Antonella, dopo aver svelato i reali motivi della fine dell’amicizia con Nikita Pelizon, ha affermato di essere single: “Non c’è nessun gossip, in realtà non mi sento con nessuno, sono single, altrimenti ve lo avrei detto, anche se non il nome”.

Interrogata, poi, su Antonino Spinalbese e se fosse andato a trovarlo nel salone dove lavora come parrucchiere, la Fiordelisi ha ironizzato: “Non sono andata a farmi la piega, è lontano. Devo prendere il taxi per arrivarci, vado sotto casa”. Poi ha aggiunto: “Non lo sento da un bel po', doveva venire al mio compleanno ma aveva Luna e non la poteva lasciare a nessuno. Si è scusato. Con Antonino no, non poteva mai nascere nulla tra noi. Non era proprio il mio tipo a livello caratteriale, come amicizia sì. Solo Londra (Guglielmo Vicario, ndr) poteva essere il mio tipo”.