Tina Cipollari avrebbe frequentato un famoso ex vippone. E’ stato lui stesso a rivelarlo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Stiamo parlando di Giucas Casella, il quale ha confessato di aver avuto una storia con la storica opinionista di Uomini e Donne. Giucas ha rivelato di una vacanza insieme alle Maldive.

“Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

In realtà, come riportato dai colleghi di Biccy.it, Giucas Casella, anche durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, aveva svelato alcuni retroscena di questa sua presunta frequentazione con Tina Cipollari: “Tra noi c’era qualcosa in passato e se lo nega è una bugia. Risale più o meno a quando facevano il reality Il Ristorante, mi chiamavi anche amore. Poi tu eri gelosa di Tina Cipollari. Sì perché io mi frequentavo con lei e tu eri gelosissima. Come no? Certo che sì eri molto gelosa e io mi ricordo tutto. Sei anche stata da Barbara d’Urso a parlare di queste storie”.

In quell’occasione, Tina aveva replicato: “Ma cosa volete che vi dica? Non me la sento nemmeno di smentire. Magari mi aveva imbambolata, ero ipnotizzata, in trance e non mi sono accorta di nulla”.