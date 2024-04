La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio ormai da diverse settimane, ma non si può dire lo stesso delle di polemiche e gossip che, come da tradizione, non mancano nell’immediato post reality.

La scorsa settimana, Federico Massaro ha rivelato che Greta Rossetti non risponde ai suoi messaggi. Stesso discorso anche per il fidanzato Sergio Rossetti che, stando a quanto raccontato dal suo (ex?) amico Stefano Miele “è sparito”: “Bea adesso sta facendo un weekend con la sua famiglia e venerdì staremo insieme. Non vedo l’ora. Voglio ballare con lei senza fermarmi. Sergio? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.

Negli ultimi giorni, poi, Deianira Marzano ha rivelato (senza fare nomi) che un’ex concorrente è stata allontanata dagli altri ex gieffini perché ritenuta “scomoda”. Tutti gli indizi lascerebbero pensare che l’ex inquilina in questione sia Angelica Baraldi. Amedeo Venza ha poi aggiunto un ulteriore particolare sulla vicenda. Nei giorni scorsi, infatti, il fidanzato di Angelica, Riccardo Romagnoli, ha compiuto gli anni, e l’ex gieffina ci sarebbe rimasta male per non averli ricevuti pubblicamente ma solo in privato.

Nelle ultime ore, Deianira ha svelato un altro retroscena inedito. Due ex concorrenti, infatti, avrebbero discusso per via di alcuni vestiti: “Due ex concorrenti del GF hanno discusso al telefono perché uno/a ha scoperto che l’altro/a ha preso alcuni suoi vestiti quando era ancora all’interno della Casa. La cosa è stata riportata da un altro gieffo che gli ha riconosciuto i vestiti durante una cena, e infatti ha litigato anche con lui che ha riportato la cosa”.