Lo scorso sabato, Fabrizio Corona, attraverso il portale Dillinger News, lanciò l’indiscrezione secondo cui Andrea Damante e Simona Susinna sarebbero arrivati alle mani. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attore sono rispettivamente l’ex fidanzato e l’attuale flirt di Elisa Visari.

L’ex re dei paparazzi ha rivelato che Damante e Susinna sarebbero stati protagonisti di una rissa in una nota discoteca milanese: “Damante ha tirato due pugni a Susinna a quello manco ha reagito, giovedì scorso (il 28 marzo, ndr) all’Hollywood. L’ha fatto davanti a tutti. C’era Susinna già con l’ex di Damante. Damante è sceso, ha tirato due pugni e se n’è andato”.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha svelato un nuovo retroscena sull’accaduto: “In merito alla questione Damante, Visari, Susinna, pare che quella sera la Visari fosse al tavolo di Damante e Susinna si sia avvicinato con fare smargiasso per provocare Andrea e fare le smancerie davanti a lui con la Visari per farlo ingelosire, e ovviamente Andrea ha reagito moderatamente perché ha capito il ‘giochetto’. Susinna è stato accompagnato alla porta del locale e ‘invitato’ ad uscire e dopo fatto rientrare. Di fatto, comunque, la famiglia di Elisa non è favorevole a questa frequentazione”.

Andrea Damante ed Elisa Visari, i motivi della rottura

I presunti motivi della rottura tra Andrea Damante ed Elisa Visari sono stati svelati da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5: “Vi spiego quello che è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la ex con Simone Susinna. Ma perché è finita la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Tra l’altro loro convivevano e stavano insieme da circa quattro anni. Da quello che mi risulta è finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta. Elisa ha preferito sloggiare e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna”.