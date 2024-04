Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spronato i corteggiatori di Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, a mettersi maggiormente in gioco in vista della scelta della tronista.

Ida non si fida di Mario visto il passato burrascoso e le recenti litigate, ma nemmeno di Pierpaolo e dei suoi gesti romantici che sembrano più strategici che sinceri. La padrona di casa non ha escluso che la tronista possa andarsene senza fare la sua scelta, circostanza che ha scosso Cusitore spingendolo a prendere l’iniziativa e a ballare con lei. Siano, invece, è rimasto immobile, ed è stato “sgridato” dalla De Filippi: “Posso dirti una cosa? Diamoci una svegliata. Dopo quello che ho detto… A volte ti manca l’istinto”.

Per quanto riguarda il Trono Over, Sabrina ha chiuso con Massimo e ha deciso di continuare ad uscire con Maurizio, con il quale è già scattato un bacio. Gemma, invece, dopo aver “scartato” Marco, ha lasciato il suo numero ad Antonino. I due sono usciti insieme, ma il cavaliere ha troncato immediatamente: “L’avrei anche baciata ma sarebbe stato un inganno [...] Non credo ci possa essere futuro”. “E’ stata una serata piacevolissima, è stato sincero”, ha detto la Galgani.

Angelo è uscito con Ida, ma quest’ultima ha avvertito il “fantasma” di Tiziana e non ha nascosto la sua rabbia: “Invece di corteggiarmi mi ha parlato di Tiziana, mi sentivo una sua amica. E’ stata una serata noiosa”. Dunque, a quanto pare, il cavaliere è ancora interessato alla dama, tanto che non sarebbe voluto tornare nell’albergo dove alloggiava per non farsi vedere. Nel frattempo, Tiziana ha dato il numero a Federico ed ha intenzione di uscire ancora con Marcello.

Barbara, invece, è uscita per la prima volta con Salvatore, ma l’incontro è bastato alla dama per archiviare immediatamente la frequentazione.