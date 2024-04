Il breve flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha appassionato molti telespettatori del Grande Fratello, e in tanti non hanno smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. In queste prime settimane post reality, hanno iniziato a circolare alcune voci secondo cui l’attrice e il bidello calabrese si starebbero sentendo in gran segreto. Un rumor che, almeno fino ad ora, non ha trovato alcuna conferma.

Due giorni fa, Deianira Marzano ha svelato un retroscena che sembra riguardare proprio Beatrice e Giuseppe. La nota esperta di gossip non fa nomi, ma appare piuttosto scontato che si tratti proprio di loro due: “Ex coppia all’interno del GF: all’inizio fuori lei sembrava propensa a riallacciare i rapporti, ma poi ha ritenuto che la cosa avesse potuto dare visibilità a lui, e per non farsi ‘usare’ ci ha messo un punto definitivo”.

Nelle ultime ore, sempre l’esperta di gossip casertana (sempre senza fare i nomi dei due ex gieffini) ha rivelato che Beatrice e Garibaldi avrebbero addirittura litigato: “Qualche giorno fa vi avevamo accennato che una non coppia del GF ha deciso di non proseguire la loro frequentazione se non per amicizia. In realtà abbiamo saputo oggi da un ex gieffo che hanno proprio litigato di brutto, e lui ha detto che è stato preso in giro per la seconda volta”.

Beatrice Luzzi sulla storia con Giuseppe Garibaldi

“Certamente la storia con Giuseppe avrei voluta viverla con più spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la mia famiglia - ha detto l'attrice al settimanale Chi -. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo. Io e Giuseppe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita… era difficile da capire per un ragazzo”.