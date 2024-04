Nel corso di una diretta su Instagram, Anita Olivieri ha rivelato di essere rimasta in contatto con alcuni suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello, e tra questi, ovviamente, c’è Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese, però, l’ha prontamente smentita.

Durante la permanenza nel loft di Cinecittà, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno stretto un profondo legame di amicizia (al riguardo è nata anche la ship “AniBaldi”). Tuttavia, arrivati alle battute finali del reality show condotto da Alfonso Signorini, il rapporto si è incrinato a causa di alcune incomprensioni. Terminato il programma, però, i due si sono riavvicinati, ecco perché in molti credevano che fossero rimasti in contatto, circostanza che nelle ultime ore ha confermato la stessa Anita in una diretta su Instagram: "La zia (Fiordaliso, ndr) la chiamo praticamente tutti i giorni. Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto… Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Giuseppe Garibaldi, però, ha fatto una sua diretta con i fan, nel corso della quale ha smentito l’ex coinquilina (probabilmente in maniera inconsapevole). L’ex gieffino ha affermato di non sentire Anita da diverso tempo: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto”.