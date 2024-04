Ieri, giovedì 11 aprile, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 23.

Quarta puntata del Serale, le anticipazioni

Nella quarta puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Pettinelli e Cuccarini-Emanuel Lo. Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e quelli di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi di questi ultimi, e al ballottaggio sono finiti i cantanti Holden e Petit e la ballerina Marisol. La giuria ha deciso di mandare direttamente al ballottaggio finale per l’eliminazione Petit.

Nella seconda manche, Cuccarini e Lo hanno scelto di far scendere in campo, ancora una volta, i ragazzi della squadra di Zerbi e Celentano. Gli allievi di Rudy e Alessandra sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio la ballerina Sofia e la cantante Sarah. Se, però, Sofia è stata salvata dai giudici, Sarah è finita direttamente allo scontro finale con Petit e uno degli allievi della squadra perdente della terza manche.

Chi è l'eliminato: attenzione, spoiler!

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Celentano ha deciso di sfidare Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Ad essere sconfitti sono stati i secondi, e al ballottaggio sono andati le cantanti Lil Jolie e Martina. La giuria ha indicato Lil Jolie per il duello finale con Sarah e Petit. Quest’ultimo è stato salvato per primo e, dunque, una tra Sarah e Lil Jolie dovrà lasciare la scuola. L’allieva ad essere eliminata, stando ad una segnalazione arrivata a Novella 2000, sarà Sarah.

Gli ospiti della quarta puntata del Serale

Secondo le anticipazioni, a regalare un momento di spensieratezza nella puntata di sabato sera sarà Vincenzo De Lucia che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterrà il pubblico ed i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Inoltre, prevista anche la cantante ed ex allieva di Amici, Gaia, che presenterà il suo ultimo singolo.