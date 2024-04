Amadeus è in trattativa con Discovery per un maxi contratto che si occuperà di tutti i programmi di intrattenimento, con dei progetti pensati appositamente per lui e da lui. Ormai fuori da Sanremo, si pensa già al sostituto della più famosa kermesse italiana.

Carlo Conti ha recentemente affermato di essere disposto a sostituire Amadeus sul palco dell’Ariston.

Già anticipa le sue condizioni. In primis vuole valutare con calma e attenzione se riesce a sostituire degnamente il lavoro e il successo raccolto negli anni da Amadeus.

L'anticipazione dell'esperto di gossip Amedeo Verza

Un’anticipazione manda in delirio le fan. L'esperto di gossip Amedeo Venza rivela un'indiscrezione in suo possesso che riguarderebbe il trio che potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Oltre Carlo Conti ci sarebbero due grandi pop star italiane. Elodie e Annalisa potrebbero essere le due co-conduttrici di Sanremo.

Le due, che recentemente hanno duettato insieme in un concerto, affiancherebbero Conti, conduttore e direttore artistico per una nuova era del Festival di Sanremo. Sicuramente queste due presenze forti e molto seguite manderebbero in estasi i tantissimi fan delle due pop star, che oggi riempiono gli stadi ai loro concerti.

Sensualità e voce hanno rese le due ex allieve di Amici di Maria De Filippi le più popolari di tutta la storia del talent show, superando addirittura Alessandro Amoroso e Emma Marrone.

Nell’’ultima edizione di Sanremo, l’esibizione di Annalisa è stata molto apprezzata dal pubblico, soprattutto quello maschile, anche per il seducente look indossato dalla cantante sul palco dell’Ariston.

Elodie tra gossip e sexy style ha quasi da subito creato la sua immagine da femme fatale.

Al momento sono solo supposizioni e fughe di notizie. Il fatto però che la Rai abbia potuto mettere gli occhi addosso su loro due, è più che probabile.