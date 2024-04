Sembra essere già giunta ai titoli di coda la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. L’ex dama del Trono Over e l’ex compagno di Ida Platano hanno lasciato insieme Uomini e Donne da circa due mesi, ma pare che l’idillio sia già terminato.

Le stories "criptiche" di Roberta Di Padua

Ieri, Roberta ha condiviso su Instagram alcune stories piuttosto criptiche: “Lezione 280. Ricorda, tutto si viene a sapere”; “Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda che lo fai, non è più un errore, è una scelta”. Proprio quest’ultima frase ha alimentato diversi dubbi e sospetti. La Di Padua, infatti, dopo essersi ritrovata con Alessandro nel parterre dell'over, ha deciso di rifrequentarlo subito, anche se dopo poche settimane è rimasta delusa dal suo comportamento. L’ex cavaliere salernitano, infatti, aveva dichiarato di voler conoscere Cristina Tenuta e, in quel momento, l’ex dama di Cassino ha deciso di lasciare il dating show perché non riusciva a sostenere la situazione che si era venuta a creare. Tra Alessandro e Cristina, tuttavia, non è nata alcuna sintonia, e dopo che Roberta è tornata a Uomini e Donne, Vicinanza è tornato a corteggiarla finché la Di Padua ha deciso di dargli una nuova possibilità. E non sarebbe nemmeno la seconda, perché alcuni anni fa Alessandro era uscito con Roberta.

Le segnalazioni su Alessandro Vicinanza

Nel frattempo, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram una segnalazione di un utente che di fatto confermerebbe la fine della storia tra i due ex volti del Trono Over: “Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza, e nulla, parlavano con parenti e dicevano che lui a settembre ritorna a Uomini e Donne”. Sempre una segnalazione arrivata all’esperta di gossip casertana, pare che Alessandro “avesse i piedi in più scarpe”.