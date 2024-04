Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SuperguidaTV. L’attrice, oltre a tracciare un bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha toccato numerosi argomenti, tra cui il suo attuale rapporto con Giuseppe Garibaldi (clicca QUI per l’articolo). L’ex gieffina, inoltre, ha detto la sua sulle coppie che si sono formate all’interno della Casa.

“Punterei su Paolo e Letizia. Al di là delle loro immense differenze, hanno approfondito così tanto le loro vite e le loro personalità che ora potranno viversi. Per quanto riguarda Mirko e Perla credo che sia un rapporto già consumato, mentre Anita e Alessio credo esploderanno presto. Su Sergio e Greta invece non saprei”.

E sull’eventualità di partecipare a L’Isola dei Famosi, Beatrice ha detto: “No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno.

Cosa mi mancherà della Casa? Mi mancheranno tante cose. Mi mancherà la proprietà del tempo, la musica, la vita di comunità che mi piace molto, le feste in costume, l’intensità delle emozioni.