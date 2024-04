Nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che riguarderebbe uno dei protagonisti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. A svelarlo sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, e sebbene i due esperti di gossip non abbiano fatto il nome dell’ex gieffino in questione, tutto lascerebbe ipotizzare che possa trattarsi di Giuseppe Garibaldi.

“Abbiamo saputo da fonti che un ex gieffo contatta le agenzie per fare le serate di coppia quando la coppia non esiste. Tra l’altro, si appella al fatto che lei abbia detto che si sentono (per cavalcare l’onda), il tutto all’insaputa di lei”.

Nella giornata di ieri, un gesto sui social di Garibaldi nei confronti di Beatrice ha riacceso le speranze nei fan della coppia. Il bidello calabrese, infatti, ha condiviso due scatti di lui e dell’attrice della Casa, con la data 16 marzo 2024. Il rapporto tra i due ex gieffini è stato costantemente caratterizzato da alti e bassi, tant’è che nell’ultimo periodo si era verificato un allontanamento importante. Tuttavia, nelle ultime settimane del reality, i due si erano riavvicinati.

Rispondendo alle curiosità dei followers, Giuseppe aveva rivelato che lui e Beatrice si stanno sentendo: “Io credo nel destino. Il destino fa la sua parte, purtroppo è così. Io e lei ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è fattibile ricostruire un puzzle o meno”.