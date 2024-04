Perla Vatiero, vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello, sta approfittando di questa ondata di popolarità per massimizzare al massimo i profitti con le sponsorizzazioni sui social (come stanno facendo gran parte degli ex gieffini). Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcuni utenti hanno riscontrato una certa ambiguità nelle stories dell’ex gieffina.

La polemica sulle sponsorizzazioni di Perla Vatiero

Com’è noto, quando si condivide un contenuto con l’obiettivo di pubblicizzare un prodotto, gli influencer e i content creator sono tenuti, per legge, a segnalarlo in maniera esplicita includendo l’hashtag ADV nei loro post per indicare che si tratta di una sponsorizzazione retribuita. Tuttavia, alcuni influencer cercano di aggirare questa regola, così come sembra abbia fatto Perla.

In queste ore, sui social circolano alcuni contenuti in cui l’ex gieffina sta sponsorizzando un prodotto, con annesse informazioni e link sul quale cliccare per accedere al sito in questione. Osservando il video, però, risulta sostanzialmente invisibile la dicitura ADV. In realtà, però, Perla ha pensato di “nasconderla” scrivendola con un carattere minuscolo dietro la foto del suo profilo che si trova in alto a sinistra.

Ex vippona "on fire" contro Perla

Sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio. In molti hanno accusato l’ex gieffina di essere scorretta e di voler ingannare i suoi followers meno esperti. Tra questi, ci sarebbe anche Soleil Sorge, ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto rivelato dall’Investigatore social Alessandro Rosica, l’ex vippona sarebbe “on fire contro Perla”. In realtà, non si tratterebbe esattamente di Soleil, ma di una sua nota fanpage su X, la quale, nel commentare una delle sponsorizzazioni della Vatiero, ha scritto: “Immagina vincere il Grande Fratello (immeritatamente) e ritrovarti a sponsorizzare delle truffe ai tuoi sostenitori solo per guadagnare un euro”. Ma Rosica è sicuro che si tratti della Sorge: “Sono fanpage e gruppi che usa anche Soleil. Ricordo mesi fa quando mi attaccò attraverso quelle pagine. Era assolutamente lei. Ha anche gruppo Telegram”.