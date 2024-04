Greta Rossetti ha deciso di dedicare del tempo ai suoi fan rispondendo alle loro domande. Dopo averli ringraziati per l’affetto che le hanno mostrato sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello, l’ex gieffina ha svelato cosa le ha lasciato l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Mi ha lasciato tante consapevolezze. Sono entrata ragazzina e sono uscita donna, perché avevo tante insicurezze che facevo fatica a mostrare. Lì è un reality e vivi le persone a 360 gradi per quelle che sono, e quindi anche le mie insicurezze, anche se cercavo di nasconderle, sono uscite. Ho fatto un bel percorso che mi ha aiutata a crescere tanto. Sono più sicura di me stessa adesso, spero di continuare così e crescere sempre più con umiltà e rispetto per me stessa, che è la cosa principale che ho imparato in questo percorso”.

In molti hanno chiesto a Greta come procede il rapporto con Sergio D’Ottavi: "Quando ero in Casa avevo tanta paura di uscire e scoprire che poi era solo una bolla, ma in realtà non è stato così. E’ stato molto meglio di come mi immaginavo. Siamo due caratteri molti diversi ma ci compensiamo, siamo molto felici. Sì, al Circeo ci andrò, ancora non sono riuscita ad andare per alcuni impegni lavorativi a Milano. Credo di riuscire ad andare la prossima settimana e non vedo l’ora”.

L’ex gieffina ha poi raccontato com’è stato rivedere la sua famiglia: “E’ stata un’emozione bellissima e fortissima. Appena uscita c’è stato qualche problema da sistemare, ma ero sicura che sarebbe andato tutto bene e si sarebbe sistemato tuto. Una cosa che ho imparato lì dentro è che bisogna parlare, raccontarci sia le cose belle e le cose brutte, perché a volte diamo per scontato che loro ci conoscono. I miei nonni mi sono mancati tantissimi, e me li sto godendo tutti i giorni”.