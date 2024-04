Simona Tagli, entrata nella Casa del Grande Fratello ad inizio febbraio insieme ad Alessio Falsone, è riuscita ad arrivare fino alla finale classificandosi al quarto posto. Sulle pagine del settimanale Chi, la soubrette milanese ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Mi ha guidato il cuore più che la ragione: vedevo Beatrice Luzzi come la mamma anaffettiva. Sono molto attenta alla genitorialità, dunque sono entrata pensando di sostenere i ragazzi, invece ho percepito un sussurro da parte di Beatrice, l’ho trovata ferita".

Le due sono diventate molto amiche, anche se poi la Luzzi ha fatto il nome della Tagli quando Signorini ha chiesto ai concorrenti chi avrebbero voluto fuori dalla finale. Simona ha ammesso di esserci rimasta male: “Male, ma non tanto per me, alla fine forse Beatrice non è stata lucida e strategica. E poi mi è dispiaciuto per lei, doveva vincere. Ho visto una dinamica di gruppo. Erano tutti schierato contro di lei”.

L’ex gieffina ha poi rivelato cosa voleva ottenere con la partecipazione al Grande Fratello: “Semplicemente volevo farmi rivedere. So solo che non ho potuto portare la Simona Tagli con sulle spalle quel successo cristallizzato nel tempo. Diciamo che in Casa ha voluto portare me stessa, la mia esperienza, ho pure tagliato i capelli a tutti. Nessuno prima del GF aveva guardato al di là della minigonna, oltre il cruciverba. Non mi sono mai percepita chiusa in quel ruolo, però la tv ti ci fa sentire, quindi, non rinnegando mai quello che ho fatto, per me il GF è stata un’occasione eccezionale”.