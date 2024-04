Perla Vatiero si è aggiudicata la diciassettesima edizione del Grande Fratello. Grazie (anche) alla storia d’amore con Mirko Brunetti, la 26enne originaria di Angri è riuscita ad avere la meglio su Beatrice Luzzi, data per favorita. Appena uscita dalla Casa di Cinecittà, Perla ha visto crescere ancora di più il suo seguito, così come il fidanzato, che lo scorso fine settimana è stato accolto da un bagno di folla in occasione di un evento a Napoli.

Ovviamente, la Vatiero sta approfittando di questa ondata di popolarità per massimizzare al massimo i profitti con le sponsorizzazioni sui social (come stanno facendo gran parte degli ex gieffini). Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcuni utenti hanno riscontrato una certa ambiguità nelle stories della Vatiero.

Com’è noto, quando si condivide un contenuto con l’obiettivo di pubblicizzare un prodotto, gli influencer e i content creator sono tenuti, per legge, a segnalarlo in maniera esplicita includendo l’hashtag ADV nei loro post per indicare che si tratta di una sponsorizzazione retribuita. Tuttavia, alcuni influencer cercano di aggirare questa regola, così come sembra abbia fatto Perla.

In queste ore, sui social circolano alcuni contenuti in cui l’ex gieffina sta sponsorizzando un prodotto, con annesse informazioni e link sul quale cliccare per accedere al sito in questione. Osservando il video, però, risulta sostanzialmente invisibile la dicitura “ADV”. In realtà, però, Perla ha pensato di “nasconderla” scrivendola con un carattere minuscolo dietro la foto del suo profilo che si trova in alto a sinistra.

Sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio. In molti hanno accusato l’ex gieffina di essere scorretta e di voler ingannare i suoi followers meno esperti. Nonostante l’ondata di critiche, al momento Perla non ha replicato, né tantomeno ha modificato la story su Instagram.