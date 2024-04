Nonostante la diciassettesima edizione del Grande Fratello sia andata in archivio ormai da diverse settimane, come ogni post reality che si rispetti non stanno mancando le polemiche. A finire nuovamente nel mirino degli utenti è stata Anita Olivieri, la quale ha tirato l’ennesima frecciatina a Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica nella Casa di Cinecittà.

La 26enne romana si è lamentata del fatto di non riuscire a fare le dirette su Instagram e, ironizzando, ha detto: “Raga, ma Instagram che non mi fa fare le dirette? Ma Zuckerberg sta con Beatrice, non ho capito”. Le parole di Anita non sono state affatto gradite dai fan di Beatrice, che si sono scagliate nuovamente contro l’ex gieffina: “Sta sempre nei suoi pensieri, non la supererà mai la donna con la corona in testa”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma questa signora quando finirà di pensare a Bea. Fatti una vita inquilina, il Grande Fratello è terminato da un secolo”, ha scritto qualcun altro. “Pensa di essere spiritosa, ma invece è tanto patetica”.

Già Lo scorso marzo, pochi giorni dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante una diretta su Instagram la Olivieri aveva provocato la Luzzi: “Bea faceva le coccole nel letto con persone con cui non era fidanzata, o che comunque non ci stava insieme”.