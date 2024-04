A distanza di una settimana dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, è arrivata la prima vera litigata. Francesco Benigno si è avvicinato a Peppe di Napoli chiedendogli di pulire i ricci di mare: “Li tagli tu i ricci insieme a lei? Io li ho tagliati ieri e mi sono fatto male. Io comunque l’ho già fatto”.

Il pescivendolo partenopeo, però, non ha gradito il tono e il modo in cui l’attore siciliano ha avanzato la richiesta: “Ma che modi sono questi?! Anche io ho cucinato l’altra volta, ma poi mica ho chiesto di farlo a te. Tu che sai pulire i ricci, fallo”.

A quel punto, Benigno è sbottato e ha dato dell’ipocrita a Peppe: “Qui se ci mettiamo a fare ‘quello che ho fatto io e quello che hai fatto tu e che fanno gli altri’. Io non dico queste cose, ho solo detto che ho tagliato i ricci e mi sono fatto male. Come non devo dirlo? Tu ieri hai strillato come un matto vicino a me che volevo dormire, solo perché avevi preso un pesce. E poi or ami critichi, ma fino a ieri ero il tuo attore preferito e avevi visto tutti i miei film”.