Prime scintille a L’Isola dei Famosi tra i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’ex moglie di Paolo Bonolis, forte della sua esperienza al Grande Fratello Vip, è partita in quarta, mentre il giornalista del TG5 ha avuto una partenza con il freno a mano tirato. Nella puntata di ieri, però qualcosa è cambiato.

Maltese ha commentato il rapporto tra Pietro e Daniele, i due “intellettuali” di Cayo Cochinos: “Nonostante Daniele dica di no, in realtà secondo me un po’ di affinità tra i due c’è, perché trovo anche che si siano ritrovati fra di loro. Portano un po’ di sapienza, un po’ di cultura nell’Isola o almeno hanno questa pretesa. Sei contento Pietro che hai trovato una sorta di maestro in Daniele? O almeno lo consideri tale? Per te può insegnarti qualcosa?”.

Subito dopo è intervenuta la Bruganelli: “Scusate, si può alleggerire? Posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”. Dario è rimasto in silenzio qualche istante e poi ha lanciato la prima frecciatina: “Alleggerisci va!”.

Prima che si svolgesse la prova immunità, Sonia ha commentato la scelta fatta da Matilde Brandi: “Come mai Matilde ha scelto di sfidare proprio Alvina? Credo abbia servito pan per focaccia. Perché credo che la puntata scorsa sia stata Alvina a scegliere Matilde per una sfida per l’immunità. Quindi forse ha solo voluto restituire. Non perché la considera debole? Oddio sì, ma non mi va di dirlo. Nel senso che non mi va che sembro che mi accanisco contro Matilde Brandi. Quindi ho voluto essere buona”.

A quel punto è arrivata un’altra stoccata da parte di Maltese: “Oddio un po’ ti sei accanita. Eccome, un po’ l’hai fatto. Adesso però stavo per dire una cosa un po’ troppo intimista, ma non volevo turbare Sonia. E quindi ho deciso di fermarmi prima. Allora ne dirò una un po’ più leggera”. Ovviamente la Bruganelli non è rimasta in silenzio: “No guarda, con me devi parlare terra, terra. Io no TG5”.