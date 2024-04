Ha iniziato la sua carriera come ballerino di Mediaset. Gianni Sperti è ormai da tantissimi anni un volto fisso della tv italiana grazie al suo ruolo da opinionista di Uomini e Donne.

Insieme a Tina Cipollari, Gianni è una colonna portante per Maria De Filippi.

In tanti anni di carriera, Sperti ha ottenuto una fama incredibile, sono migliaia i followers che lo seguono e che gli vogliono bene, felicissimi per la foto che Gianni ha pubblicato proprio in questi giorni.

Un post su Instagram di Gianni mostra tutto l’amore che lui prova per una bellissima ragazza, a cui l’ex ballerino dedica una frase che ha letteralmente fatto impazzire le fan.

Gli auguri per il suo compleanno da una persona speciale

Nella sezione delle stories di Instagram, infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha ringraziato la nipote Giada per gli auguri ricevuti per il suo compleanno (13 aprile), ripubblicando la frase “Auguri zio, ti amo”.

Gianni è molto legato alla sua famiglia e alla sorella, e non manca mai di dedicare a lei e ai suoi figli frasi tenere. Insomma, a distanza di pochi giorni dal suo compleanno, Gianni si trova come sempre circondato dall’amore dei suoi familiari e non solo.

I suoi followers mostrano sempre molto affetto e stima nei confronti di un personaggio che per anni ha sofferto pene d’amore per la storia conclusa male con Paola Barale, amore storico di Gianni Sperti. Una lunga relazione sugellata anche con il matrimonio, ma finita nel peggiore dei modi, con un tradimento della showgirl con Raz Degan. I due hanno poi divorziato e da quel momento in poi Gianni non è riuscito più ad avere una relazione salda con nessuna donna.

Gianni in questo momento si gode la popolarità grazie soprattutto alla sua spiccata personalità venuta fuori a Uomini e Donne.