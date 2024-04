Per Gaia De Martino sono giorni particolarmente complicati ad Amici. La ballerina, dopo aver subito un brutto infortunio, è stata sostituita da una nuova allieva che si esibirà al suo posto nel Serale. A ciò si aggiunge che la ragazza soffre per l’indifferenza con cui la tratta Mida, il suo ex fidanzato, e per questo è scoppiata a piangere mentre si confidava con Martina.

“Ho un attacco di pianto scusami, la sua indifferenza mi ferisce. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri. Non è che mi piace ancora, ma piango per quello che c’è stato e come si comporta. Ha anche detto ‘lei non balla e arriverà in finale’. Non riesco a essere indifferente a certe cose. La verità è che il sentimento da parte sua non c’è mai stato. Io certe cose non le merito proprio”.

Dopo lo sfogo, Gaia De Martino ha deciso di affrontare Mida: “Dopo che lui viene tutto arrabbiato, quando dovrei essere io arrabbiata, allora non c’è più nulla da dire. Prima dice che gli dispiace che perdo un’opportunità e poi dice che vado in finale senza ballare. Io è raro che urlo, ma tu me le fai uscire queste cose. Tutto accetto, ma le prese in giro no, io sono una che non prende in giro gli altri. Fai i giri di parole. Io mi aspettavo una vicinanza da te. Ci sono anche altri che la pensano come te, ma io me la prendo più con te per quello che c’è stato tra di noi. Poi quando sono entrata in casetta con le stampelle e il tutore nemmeno mi hai guardata e hai continuato a parlare con gli altri. hai pensato prima al gioco e poi alla persona”.

Il cantante ha provato a far valere le sue ragioni: “Sono due verità che io penso, sia che mi dispiace per l’infortunio, che il fatto che stai qui e balla un’altra. Il mio pensiero è quello, penso entrambe queste cose, per me sono due verità. Per me non era giusta questa cosa. Posso aver sbagliato ad esprimere i concetti”.