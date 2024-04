Come ogni post Grande Fratello che si rispetti, in queste settimane non stanno mancando di certo le polemiche. La diciassettesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in archivio ormai da diversi giorni, ma gli ex gieffini continuano a far parlare di loro.

La presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D'Ottavi

Nelle passate settimane hanno iniziato a circolare alcune voci circa una presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi durante la festa per celebrare la fine del programma. Voci mai smentite dai diretti interessati e anzi avallate da alcuni ex inquilini, tra cui Federico Massaro: “Allora, io vi dico solo questo, perché non voglio mettermi nei ca**i, e se mi volete bene, non volete che io mi metta nei ca**i, quindi… Io con Alessio non ho mai litigato alla festa, questo ve lo posso dire, ve lo può dire anche lui. Per quanto riguarda i ca**i degli altri, sono ca**i degli altri, quindi non parlo se loro non parlano perché mi sembra poco rispettoso. Se loro vogliono nascondere quello che è successo, allora non è successo niente, però io non ho litigato”.

"Angelica Baraldi allontanata dal gruppo"

La scorsa settimana, Deianira Marzano ha rivelato (senza fare però il nome) che Angelica Baraldi sarebbe stata allontanata dal resto del gruppo: “Dopo la fine del Grande Fratello, con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini perché la presenza era un po’ scomoda. L’ex gieffina, a detta di amici che la conoscono bene, è molto gelosa, possessiva e invadente con tutti i suoi amici tranne che con il fidanzato. Non vuole che hanno altre amicizie ecc… Ed è proprio per questo motivo che poi viene allontanata. Tra l’altro era anche gelosa dell’amicizia di Valentina Modini con un altro amico non della tv, e parlava male della concorrente. L’iniziale del nome della gieffa allontanata dalla comitiva è A. Perché troppo azzeccosa…”. Deianira ha poi aggiunto: “Sempre la gieffa pare si sia confidata con un ex inquilino/a, che dopo ha fatto tanto e dato ospitalità ecc… è stata ricambiata in questo modo”.

Nelle ultime ore, l’esperta di gossip campana ha svelato un nuovo retroscena, secondo cui un’ex gieffina starebbe parlando male degli ex coinquilini: “Ex gieffa sta facendo il giro delle quattro chiese a parlare male degli altri. Attenzione”. Chi sarà l’ex concorrente in questione?