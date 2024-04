L’avventura al Grande Fratello ha contribuito in maniera determinante a riportare il sereno tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo aver bruscamente interrotto la loro relazione a Temptation Island, il ristoratore rietino e la 26enne campana si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà e, al termine del reality, sono di fatto tornati ad essere una coppia.

La vittoria di Perla ha suscitato non poche critiche. Anche la stessa Beatrice Luzzi ha parlato di un trionfo dovuto in gran parte alla storia d’amore con Mirko. Al riguardo, in un’intervista a ComingSoon.it, l’ex gieffino ha detto: “Ha vinto Perla in tutte le sue sfumature, lei ha vinto perché è arrivata al pubblico. È stato un bello scontro con Beatrice. Perla si è messa in gioco anche quando non c'entrava la storia d'amore, non si è mai tirata indietro. Per me è una vittoria meritata e se al pubblico è arrivata un motivo c'è. È amata in tutta Italia”.

E in merito al suo rapporto con Beatrice, Mirko ha detto: “Io stimo Beatrice, è una donna molto intelligente, sapeva benissimo dove stava e cosa faceva. A volte sicuramente ha esagerato, ma io gliel'ho sempre detto. Tra noi c'è stato un rapporto schietto e sincero, anche se alcune sue uscite non mi sono piaciute. Io l'ho vissuta i primi mesi, poi sono uscito e le percezioni tra fuori e dentro, ti posso assicurare, che sono completamente diverse”.

Mirko ha poi rivelato se qualcuno all’interno della Casa si è costruito un personaggio: “Si, ci sono state persone che si sono create il loro personaggio, che non significa sia sbagliato. È un gioco dove si vince, è normale che ognuno vuole arrivare fino alla fine portando avanti una strategia. Diciamo che in un gioco come questo persona e personaggio possono correre insieme”.

E in merito al famoso tatuaggio fatto con Greta Rossetti dopo Temptation Island: “Sicuramente lo toglierò o lo coprirò, sto ancora decidendo. È giusto così sia per rispetto di Perla che della nostra storia perché nel vederlo potrebbe recarle sofferenza. Ci tengo a dire, però, che non rinnego nulla perché in quei momenti io e Greta ci siamo aiutati tantissimo”.

Poi, Mirko torna a parlare di Perla: “Perla è ed è sempre stata una delle persone più importanti della mia vita. Perla per me è sempre stata tutto, una costante. Lei mi scorre nelle vene. Il nostro è un amore autentico, viscerale. Non si può parlare di un semplice fidanzamento. Le nozze? Piano piano... ci stiamo rivivendo come due fidanzatini, come non abbiamo fatto in passato. Stiamo facendo le cose piano piano, ci stiamo vivendo il momento che è bellissimo. Non pensiamo a lungo termine, però volevo sposarla già quattro anni fa, quindi...”.