Prosegue senza intoppi la storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello. La coppia, infatti, sembrerebbe aver superato anche il “problema” Marcella Bonifacio. La mamma dell’ex tentatrice, infatti, nelle passate settimane aveva manifestato in più occasioni la sua contrarietà alla relazione tra la figlia e l’imprenditore laziale, mandando a quel paese anche in fan della coppia, i Sergetti.

La scorsa settimana, però, tutta la famiglia si è mostrata riunita durante un fine settimana al Lido di Jesolo, e non è raro vederli insieme durante le dirette sui social. E proprio durante una delle live, Greta ha raccontato ai fan cosa succede quando discute con Sergio. Dopo aver rivelato quali sono i difetti dell’ex gieffino, la Rossetti ha ammesso che quando discutono lui la chiama con il nome della sua ex.

“Sergio mi chiama con i nomi delle sue ex. Massacratelo in direct, perché non si fa. Voi donna cosa pensate. Ogni tanto mi chiama con i nomi della ex, si sbaglia. Vi giuro. Donne, ditemi la vostra. Vi arrabbiereste come sono arrabbiata io? Tipo mi chiama con i nomi delle sue ex. Ora non posso dire i nomi per rispetto della privacy, però mi chiama con i nomi delle sue ex quando discutiamo. Come bisogna fare? Adesso dopo questa diretta litigheremo perché voglio un nostro consiglio. Scrivetegli in direct ‘Sergio non si fa’”.