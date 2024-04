Anita Olivieri è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, rispondendo alle curiosità dei follower, ha parlato del suo rapporto con Alessio Falsone, al quale si è legata durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Con l’imprenditore milanese le cose procedono a gonfie vele anche lontano dalle telecamere, e quando un fan le ha chiesto qual è stato il momento in cui ha ceduto alle lusinghe dell’ex coinquilino.

“Sicuramente la chiacchierata su film, dizionario, ecc… hanno aiutato. Lui ad un certo punto mi ha puntata e non mi mollava più con battute e attenzioni, è stata dura. Ma la facilità con cui mi ha regalato quel bracciale nonostante lo avesse con Sergio mi ha fatto capire che teneva molto di più alla nostra cosa, che era interessato davvero. Mi è piaciuto che non ci abbia pensato un attimo. A me delle persone piacciono le piccole cose. Avere quel bracciale addosso mi ha fatto scattare. Poi quando ha detto che sarebbe uscito, prima che succedesse tutto. Lì ero finita, Ale è stato bravo, tutto qui. Mi ha dato e dimostrato in un mese e mezzo quello che mi è mancato in anni”.

E riguardo la frase più bella che Alessio le ha detto, Anita ha risposto: “Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata ‘tu sei il mio Grande Fratello’, ‘tu sei il mio significato’. È una cosa forte da dire, e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse. È una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso. Non è una persona invidiosa, quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha ‘valangato’ di parole meravigliose”.