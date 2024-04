Paolo Masella è stato ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. Il macellaio romano, ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha parlato del suo ritorno alla vita reale e di come sta proseguendo la sua storia d’amore con Letizia Petris.

“Finalmente ho rivisto la mia famiglia, i miei amici, ho ripreso la mia quotidianità, sono tornato al lavoro. Sto un po’ rientrando nel mondo. Se Letizia è rimasta a Roma? No, stiamo facendo su e giù. Un po’ io da lei e un po’ lei da me. Cerchiamo di stare insieme almeno 4-5 giorni alla settimana.

Io ho ripreso a lavorare, faccio tutte le mattine. Mi aiuta anche a riprendere la mia routine. Il non aver fatto praticamente nulla per sei mesi mi ha fatto diventare pesante qualsiasi cosa. Pesante perfino farmi il pranzo. Almeno con il lavoro cerco di rimettermi in carreggiata”.

Poi, Paolo ha aggiunto: “A mia mamma piace moltissimo Letizia. Piace perché io ero molto testardo, e Letizia ha influito molto nel farmi vedere altri punti di vista. L’ha colpita molto. Se siamo gelosi? Beh, il giusto per entrambi, ma non siamo oppressivi, giusto per mettere quel pepe in più.

Di Letizia mi ha colpito la sua grande forza per il passato che ha avuto, ma è anche una persona sempre solare, nonostante tutto. Oltre ad essere stupenda, è un fiore. Troppo bella, è come guardare la luna piena davanti al mare. Mi ha colpito più la persona che l’estetica. Mi ha stregato proprio. Sì, sono innamoratissimo. Sono fritto!”.

L’ex gieffino ha poi detto la sua sulle storie nate nella Casa del Grande Fratello: “Sono molto amico di Alessio. Una delle persone più simpatiche e a cui ho voluto più bene nella casa. Stiamo organizzando di vederci appena scende a Roma. Lui e Anita stanno molto bene insieme. Sono uguali, due mitragliatrici, chiacchierano tanto. Perché si fanno vedere poco? Beh, ognuno ha le proprie faccende da fare. Sì, sono molto affiatati.

Perla e Mirko stanno sempre insieme anche loro. Ci siamo visti. Anche loro li vedo molto affiatati. Loro hanno una storia molto lunga alle spalle, sono sempre stati innamorati.

Sono rimasto in contatto un po’ con tutto. Sento molto Marco Fortunati, Marco Maddaloni, Angelica, Lorenzo, Giuseppe. Anche Alex. Greta e Sergio li vedo sempre insieme”.

Paolo ha concluso: “Il concorrente meno sincero? Questa è una domanda molto scomoda! Non rispondevo a questa domanda nemmeno dentro la Casa perché poi ognuno ha la propria personalità. Posso dire le persone con cui ho legato meno, che possono essere uno Stefano, una Beatrice. Ma non per questo non rispetto le persone. Penso che ognuno di loro a modo suo sia stato sincero. Io sono stato molto fortunato perché personalmente non ho avuto grossi problemi”.