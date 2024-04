Beatriz D’Orsi, l'ex corteggiatrice “non scelta” da Brando Ephirikian a Uomini e Donne, sembra aver già voltato pagina ed archiviato la delusione per la decisione dell’ex tronista di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Raffaella Scuotto. L’ex corteggiatrice, infatti, sembra aver intrapreso una nuova frequentazione. Ma procediamo con ordine.

Di recente, Beatriz ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo nella quale ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e del rammarico per non essere stata scelta da Brando: “Un percorso lungo, sono anche cambiata nel mentre. Mi sono un po’ scoperta, ho capito di essere non troppo male rispetto a come mi vedevo – si legge su IsaeChia.it -. Sono una persona molto rigida, tendo ad avere standard alti, riguardandomi mi sono scoperta non così tanto male. Mi sto piacendo”.

In merito alla scelta di Brando, l’ex corteggiatrice ha detto: “Diciamo che io già dall’esterna precedente, quella della giornata intera che abbiamo passato insieme, avevo percepito un distacco. Poi, arrivati all’ultimo giorno la speranza è l’ultima a morire, ci speri ma sai che dentro di te non è così. Dopo sette mesi ci sta quella speranza. Anche se lo sai in quel momento, comunque la speranza c’è. Brando dimostrava in modo abbastanza equo le attenzioni, ci stava avere il dubbio”.

Nel frattempo, sembrerebbe che Beatriz abbia iniziato una nuova frequentazione. L’ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video mentre era a bordo di uno scooter (come passeggera) e alla guida c’era un ragazzo. In seguito ha condiviso una foto mentre consuma della frutta, e con lei c’è sempre questo ragazzo, dato che nell’immagine in questione si intravede un braccio tatuato.

I fan si sono immediatamente chiesti chi fosse questo ragazzo misterioso, ma al momento non è dato sapere. Potrebbe trattarsi anche di un amico, anche se l’ipotesi più concreta è che sia qualcuno con cui Beatriz abbia intrapreso una nuova conoscenza.