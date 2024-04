Beatrice Luzzi, tra le protagoniste assolute della diciassettesima edizione del Grande Fratello, nel corso di un’intervista rilasciata a ComingSoon.it ha tirato qualche frecciatina ad alcuni dei suoi ex coinquilini.

Su Anita Olivieri, sua acerrima nemica all’interno della Casa di Cinecittà, ha detto: “Con me non è stata molto tenera, credo quindi che mi ci vorrà del tempo per dimenticare”. Su Giuseppe Garibaldi, invece: “Al Grande Fratello rifarei tutto, sarei solo un pochino più prudente con Giuseppe […] Ogni tanto ci sentiamo nel tentativo di affrontare tanti piccoli nodi, dolori e fraintendimenti che hanno reso difficile la nostra comunicazione nella casa. C’è un bel po’ di fango da ripulire”.

E ancora: “Ho visto alcune clip di Greta in cui veniva apertamente fuori il suo tentativo di frapporsi fra me e altri, usando malizia e vittimismo. Per quanto riguarda Letizia, lei è sempre stata capace di giocare, anche generosamente, su molti fronti, correndo però il rischio di uscirne poco credibile”.

La frecciatina a Perla Vatiero

“Se quella di Perla è stata una vittoria meritata? È stata nella casa due mesi e mezzo meno dei veterani, era più fresca di molti altri. È entrata con una dinamica e fan ereditati da un altro reality. In ogni caso mi sta simpatica, anche se il suo comportamento in una specifica occasione non mi è piaciuto affatto”.

Il futuro in tv di Beatrice Luzzi

“Mi piacerebbe condurre una trasmissione di infotainment o un talk focalizzato sulle tematiche che hanno appassionato il pubblico che mi ha seguita: il rispetto di sé e degli altri, la capacità di essere, al tempo stesso, forti e sensibili, la determinazione ad essere sinceri anche a rischio di non essere apprezzati, la priorità alla collettività piuttosto che all’individuo, la compassione …nel senso più letterale del termine cioè l’inclinazione a mettersi nei panni degli altri e quindi a perdonare”.