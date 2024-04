Alfonso Signorini è stato ospite della prima puntata del nuovo podcast di Giulia Salemi Non lo faccio x moda. Il conduttore del Grande Fratello ha commentato la vittoria di Perla Vatiero, spiegando le ragioni per le quali era certo che Beatrice Luzzi non avrebbe vinto nonostante in molti la dessero per favorita.

“Ero certo che non vincesse Beatrice anche se non l’ho mai lasciato intendere. Lei rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello. Lei è stata la vera anima di questa edizione perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi offrendo ogni puntata dei punti di discussione e di riflessione. E’ stata un’anima meravigliosa che ha avuto la generosità di raccontarsi. Lei è un’anima che divide il pubblico, che può piacere o può essere detestata. Si è raccontata con verità”.

Mentre, a proposito di Perla: “Perla è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì era sicuro che facesse sfracelli. Me ne ero accordo anche dallo studio, dato che in ogni puntata c’erano un sacco di Perline”.