Nel tardo pomeriggio di ieri, un utente ha pubblicato su TikTok un video che ritrae Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme mentre chiacchierano in un bar. I due protagonisti di una delle storie d’amore più intense nate a Uomini e Donne, si sono lasciati nel 2018, poi si erano riavvicinati durante la pandemia prima di dirsi definitivamente addio. Il filmato che sta circolando sui social in queste ore potrebbe confermare le voci delle ultime settimane: potrebbero essere rimasti in buoni rapporti o hanno ripreso a frequentarsi dopo essere tornati entrambi single.

Negli ultimi mesi, infatti, sia Giulia che Andrea hanno interrotto le rispettive relazioni con Carlo Beretta ed Elisa Visari. L’influencer romana si sarebbe lasciata con l’imprenditore a causa di “un intervento della madre di lui, contraria al matrimonio”, aveva raccontato Dillinger News. Anche l’ex tronista ha messo un punto alla storia con la Visari, dopo che, quest’ultima, avrebbe scoperto che, come rivelato da Gabriele Parpiglia, lui e la De Lellis si scambiavano messaggi. Quando ad inizio marzo circolò la voce si una separazione tra Giulia e Carlo, era partito il chiacchiericcio in merito ad un possibile ritorno di fiamma con Damante. Ora il pettegolezzo si avvalorerebbe anche di una prova, difficile da smentire.

Proprio in merito al video in cui si sono i due ex volti di Uomini e Donne seduti al tavolino di un locale, una persona che lavora lì ha scritto a Deianira Marzano, confermando che si trattava proprio di Giulia e Andrea: “Deia, io lavoro in quel posto e ti posso confermare che erano lì sereni e tranquilli a parlare, ora non so se stessero parlando di lavoro, ma erano molto felici dai loro sguardi”.