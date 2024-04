Angelina Mango dopo un grande tour parteciperà all'Eurovision dal 7 all'11 maggio.

La sua canzone vincitrice di Sanremo 2024, La Noia, è già un tormentone. È la canzone più ascoltata sulle piattaforme Spotify. Al Festival vinse il premio stampa come miglior testo, e, grazie al plebiscito della sala stampa, quello del televoto, superando il collega Geolier.

Dopo Sanremo, Angelina Mango ha in programma una serie di concerti. Molti sono già sold out. La sua partecipazione all'Eurovision ha creato grandi aspettative e in questi giorni sta preparando lo show che la vedrà protagonista per bene 4 giorni consecutivi.

Chi sono le ballerine che accompagneranno Angelina Manco durante l'esibizione

In occasione di questa partecipazione, Angelina porterà con sé nel corpo di ballo due ex allieve di Amici di Maria de Filippi. Parliamo di Arianna Forte e Valentina Vernia.

Entrambe hanno partecipato all'edizione 2018 del talent show di Canale 5.

Arianna Forte fu eliminata nel corso del pomeridiano, non arrivando alla fase finale. Dopo la fine del programma però ha lavorato con Alessandra Amoroso nel corpo di ballo durante i concerti della cantante.

Valentina Vernia invece è arrivata al serale. E' stata fidanzata con Alberto Urso, vincitore di Amici 18. Una bella e lunga storia d'amore che però è terminata dopo poco la fine del programma.

Arianna e Valentina, quindi, si esibiranno sul palco accanto alla cantante più amata del talent show firmato Maria De Filippi.

Si spera in una vittoria della cantante, ma siamo certi che Angelina sarà farsi valere e sicuramente sarà tra i premiati della competizione canora europea.