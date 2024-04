Greta Rossetti potrebbe sbarcare a L’Isola dei Famosi. L’idea è stata proposta all’ex concorrente del Grande Fratello nel corso di un’intervista a SuperguidaTv e, nonostante l’ex tentatrice sia reduce da due reality, sarebbe pronta al tris.

“Per il momento non ho ricevuto nessuna proposta – ha detto Greta -. Il mio sogno è di fare la presentatrice di un programma sportivo a bordo campo. Spero di riuscire a realizzarlo. L’Isola dei Famosi perché no? Sono tutte esperienze che ti fanno mettere in gioco e che ti permettono di crescere. Se non avessi fatto il Grande Fratello non sarei la donna che sono.

Io opinionista? Per farlo bisogna essere pungenti. Non ci ho mai pensato ma lo prenderei in considerazione. Non pensavo nemmeno di fare mai il Grande Fratello e Temptation Island e invece alla fine li ho fatti e sono contenta che sia andata così”.

La mamma di Greta: "Sono stata contattata per fare L'Isola"

Se a Greta Rossetti non è arrivata nessuna proposta da parte della produzione del celebrity survivor condotto da Vladimir Luxuria, diversa invece la situazione di sua madre Marcella Bonifacio che, a suo dire, sarebbe stata contattata: “Se il mio traguardo è far fare a Greta L’Isola dei Famosi? Quella è una sua scelta. Se andrà? Lo vedremo quando uscirà, sarà una sua decisione. Ripeto, a me l’hanno offerta davvero, ma non ci vado. Devo dire che quel programma è sempre stato la mia passione. Però in questo momento seguo e gestisco tutti loro e non ce la posso fare a partire. Non ce la faccio a stare lontana. Io gestisco i ragazzi, mio papà, mia madre, tutti”.