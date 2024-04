Dopo la rispettiva fine delle relazioni con Carlo Gussalli Beretta ed Elisa Visari, Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono stati beccati insieme allo stesso tavolo in un locale, e questa volta tutto è stato documentato con un filmato che poi è diventato virale sui social.

Nelle ultime settimane erano iniziati a circolare i primi rumor su un possibile ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne. I Damellis, inoltre, sono stati visti insieme ad un evento organizzato a Milano da Ignazio Moser, anche se non c’erano prove di questo incontro.

A RTL 105.5, durante il programma Password, Gabriele Parpiglia aveva rivelato che Giulia e Andrea si scambiavano messaggi, e proprio questa chat avrebbe creato le prime crepe nella storia tra Damante e la Visari: “Da quanto mi risulta hanno parlato per telefono. Sembra anche che Elisa abbia trovato delle chat tra loro due. Quindi anche per questo la Visari avrebbe preferito andarsene e poi ha trovato Simone Susinna”.

Inutile dire come il video registrato di nascosto nel quale si vedono Giulia e Andrea chiacchierare seduti ad un tavolino ha scatenato l'entusiasmo dei fan dell'ex coppia, che durante questi anni non si sono mai rassegnati e hanno continuato a sperare che i due tornassero insieme. Una speranza che, alla luce degli ultime eventi, potrebbe non risultare vana.