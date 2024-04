Beatriz D’Orsi è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo. L’ex corteggiatrice, non scelta da Brando Ephirikian, ha parlato di come sta vivendo questa fase della sua vita dopo la delusione cocente a Uomini e Donne. “Sto bene, poi con le belle giornate… Sono fresca fresca di tatuaggio, ora basta, mi fermo un po’, altrimenti mia mamma…”.

E riguardo al suo percorso del dating show di Maria De Filippi, Beatriz ha raccontato: “Un percorso lungo, sono anche cambiata nel mentre. Mi sono un po’ scoperta, ho capito di essere non troppo male rispetto a come mi vedevo – si legge su IsaeChia.it -. Sono una persona molto rigida, tendo ad avere standard alti, riguardandomi mi sono scoperta non così tanto male. Mi sto piacendo”.

In merito alla scelta di Brando, l’ex corteggiatrice ha detto: “Diciamo che io già dall’esterna precedente, quella della giornata intera che abbiamo passato insieme, avevo percepito un distacco. Poi, arrivati all’ultimo giorno la speranza è l’ultima a morire, ci speri ma sai che dentro di te non è così. Dopo sette mesi ci sta quella speranza. Anche se lo sai in quel momento, comunque la speranza c’è. Brando dimostrava in modo abbastanza equo le attenzioni, ci stava avere il dubbio”

Interpellata sull’effetto che le fa vedere Brando Ephirikian e Raffaella Scuotto insieme, Beatriz ha preferito sorvolare: “Non li vedo, il ditino parte, scrolla, comunque lo sapevamo, vuoi o non vuoi era una competizione, una persona usciva insieme all’altra. Le storie poliamorose sono illegali. Vado per la mia strada, sono concentrata su me stessa”.

In merito al tronista Daniele Paudice ha invece detto. “No, non riscenderei, ma non perché Daniele sia una cattiva persona. Secondo me deve farsi molto scoprire. Avrà le sue sensibilità, qualcuno si basa sul pregiudizio. E’ sicuramente una brava persona. Non tornerei, se ho detto di no una volta, conosco anche i miei gusti. Se ci fosse stato qualcuno di interessante, perché no. Brando ha fatto la sua scelta secondo la sua compatibilità, poi non capisco perché io debba stare appesa come un gufo quando potrei magari trovare qualcuno”.

E su un possibile approdo sul Trono: “Il web mormora che aspetto solo il Trono. Quando una persona svanisce bisogna fare rumors. Mi sto concentrando su me stessa, forse a settembre o ottobre mi laureo. Mi vivo i sentimenti, se mi dovessi innamorare anche domani non controllo, io non ho freni. Non redo per come stanno andando le cose, essendo concentrata su me stessa, di pensare al trono”.