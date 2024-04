Nella puntata di Pechino Express andata in onda ieri sera, abbiamo assistito ad una lite furiosa tra due delle coppie del programma.

Le viaggiatrici coinvolte sono state Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal (ItaliaArgentina) e Maddalena Svevi e Megan Ria (Le Ballerine). Le quattro ragazze hanno affrontato la temutissima prova de I sette mostri, durante la quale hanno dovuto ingerire grilli fritti, un serpente, sangue cotto e placenta di mucca.

Per volontà delle due ballerine di Amici 22 (che però non sapevano ancora quale fosse la prova), Antonella e Estefania hanno dovuto ripeterla per due volte. Essendosi aggiudicate la prova immunità, Maddalena e Megan hanno deciso di rallentare l’ex vippona e la sua compagnia di squadra. Di tutta risposta, la Fiordelisi, nota per non aver peli sulla lingua (come ha dimostrato durante la settima edizione del Grande Fratello Vip) ha tuonato: “Siete delle stron*e!”. La Bernal, invece, ha augurato alle rivali di vomitare il cibo, dirigendosi velocemente verso l’auto di un “local” per provare a soffiare il passaggio alle ballerine.

Le due ex allieve di Amici, a quel punto hanno iniziato ad agitarsi, e Megan si è precipitata verso l’auto cercando di convincere l’uomo a non fornire il passaggio ad Antonella ed Estefania. Queste ultime, alla fine, hanno dovuto rinunciare allo strappo, ma sono riuscite nell’intento di far perdere tempo alle due ballerine.