Alfonso Signorini è stato il primo ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. Il giornalista e conduttore è stato uno dei mentori dell’influencer italo-iraniana, e l’ha voluta al suo fianco durante la settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di portavoce del sentiment social. Ma, la nuova linea adottata la scorsa estate da Pier Silvio Berlusconi, ha di fatto causato l’estromissione della fidanzata di Pierpaolo Pretelli che, però, è rimasta nel cuore di moltissimi telespettatori del reality show di Canale 5. Proprio a proposito di GF, non poteva mancare un commento di Signorini su Beatrice Luzzi (che sarà anche lei prossimamente ospite del podcast della Salemi).

Il conduttore non ha mai nascosto di nutrire una profonda stima nei confronti dell’attrice (e come dargli torto, visto che ha retto per oltre sei mesi sulle sue spalle l’intera edizione del reality show da lui condotto), e ha ribadito nuovamente la sua gratitudine all’ex gieffina.

“Beatrice è stata la vera anima di questa edizione del Grande Fratello, perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi, che ha offerto ad ogni puntata e ogni giorno che è rimasta dentro la Casa, per 198 giorni, dei punti di discussione, di riflessione. E’ stata un’anima meravigliosa che ha avuto anche la generosità di raccontarsi. Però è un’anima che divide il pubblico, è un’anima che può piacere come può essere detestata. Ogni volta che una persona si racconta con verità, divide. Tu non puoi piacere a tutti, ormai l’ho imparato da tempo, ma neanche voglio piacere a tutti e credo che neanche lei voglia piacere a tutti, non è quella la missione. La mission è quella di raccontarsi con verità, e lei lo ha fatto”.