Perla Vatiero, vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a SuperguidaTv.

L’ex gieffina si è voluta soffermare in particolar modo su Beatrice Luzzi, seconda classificata, indicata da molti come vincitrice morale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Non mi aspettavo di vincere, così come non mi aspettavo in generale tutto il percorso. Sicuramente mi aspettavo di arrivare in finale perché a metà percorso mi ero resa conto di avere un pubblico che mi sosteneva dopo aver superato un bel po’ di nomination”.

Perla ha poi raccontato di essere rimasta particolarmente infastidita da un video in cui Beatrice la definiva la regina del trash: “Delusa da nessuno. Sono convinta che alcuni che avranno parlato alle mie spalle, ma io non ci ho fatto neanche tanto caso. Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai visto prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, la bulletta, ovviamente si riferiva a me.

Non è qualcosa che mi ha fatto male, ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tuti i giorni le persone, ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine, Beatrice l’ha avuto, l’ha preteso, ma poi alla fine l’ha perso”.