Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici 23, e scopriremo quale allievo/a dovrà lasciare definitivamente il talent di Maria De Filippi.

Al termine delle tra manche sono finiti in sfida Petit, Sarah e Lil Jolie, ma il cantante alla fine si è salvato, mentre le due ragazze sono andate al ballottaggio finale. Come di consueto, sarà la padrona di Casa a comunicare in casetta il nome dell’allieva che dovrà abbandonare la scuola.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha fornito un’anticipazione: “Se so qualcosa sull’eliminato di stasera? Posso dire che ci sarà un colpo di scena”. Maria De Filippi potrebbe decidere di far restare in gara entrambe le allieve?

Chi è l'eliminato della quarta puntata del Serale (attenzione, spoiler!)

Nella quarta puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Pettinelli e Cuccarini-Emanuel Lo. Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e quelli di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi di questi ultimi, e al ballottaggio sono finiti i cantanti Holden e Petit e la ballerina Marisol. La giuria ha deciso di mandare direttamente al ballottaggio finale per l’eliminazione Petit.

Nella seconda manche, Cuccarini e Lo hanno scelto di far scendere in campo, ancora una volta, i ragazzi della squadra di Zerbi e Celentano. Gli allievi di Rudy e Alessandra sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio la ballerina Sofia e la cantante Sarah. Se, però, Sofia è stata salvata dai giudici, Sarah è finita direttamente allo scontro finale con Petit e uno degli allievi della squadra perdente della terza manche.

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Celentano ha deciso di sfidare Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Ad essere sconfitti sono stati i secondi, e al ballottaggio sono andati le cantanti Lil Jolie e Martina. La giuria ha indicato Lil Jolie per il duello finale con Sarah e Petit. Quest’ultimo è stato salvato per primo e, dunque, una tra Sarah e Lil Jolie dovrà lasciare la scuola. L’allieva ad essere eliminata, stando ad una segnalazione arrivata a Novella 2000, sarà Sarah.