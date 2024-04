La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio ormai da alcune settimane, e tutti gli ex inquilini sono tornati alla loro quotidianità. In merito a Giuseppe Garibaldi, secondo molti utenti starebbe mentendo per tenersi buoni una parte dei suoi fan. Ma cos’è successo?

Anita Olivieri, durante una diretta su Instagram, ha sostenuto di essere in contatto con l’amico e di aver già organizzato una reunion in Calabria. Garibaldi, dal canto suo, ha invece detto di non averla più sentita dopo la fine del reality show. Chi sta mentendo? Quando su X (ex Twitter) qualcuno ha accusato Giuseppe di essere un bugiardo e di aver rinnegato di aver sentito Anita per “tenersi buoni i fan di Beatrice Luzzi”, la Olivieri ha piazzato un like in segno di approvazione.

Ieri sera, incalzato sulla questione, Giuseppe ha chiarito la situazione: “L’altro giorno sono stato frainteso, perché ho detto che non so sentito nessuno, neanche lei, perché ero in un momento in cui ero pieno di impegni e non ho chiamato nessuno. Io da tutte quelle dicerie che ci sono sui social mi dissocio, e credo che avremo comunque modo di parlare”.

Resta il fatto, però, che quel like di Anita contro Giuseppe non è passato inosservato.